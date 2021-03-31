Растрата 8 млрд Приватбанка: за экс-заместителя Дубилета внесли 50 млн залога

За бывшего заместителя главы правления Приватбанка Людмилу Шмальченко, которая, по данным следствия, была пособником в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 млрд грн в 2016 году, внесли залог в размере 50 млн грн.

Об этом в комментарии ЭП сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"За вторую экс-сотрудницу крупного банка сегодня внесли залог в размере 50 001 290,00 грн, как это было определено постановлением", - отметила Чемерис.

Чемерис указала, что залог внес ФЛП, но его название суд не может разглашать.

Напомним:

ВАКС назначил бывшему заместителю главы правления Приватбанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога - по данным следствия, она была пособником в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 млрд грн в 2016 году.

Высший антикоррупционный суд 25 марта применил к бывшей сотрудницы Приватбанка меру пресечения в виде залога в 2,7 млн грн - ее подозревают в растрате 136 млн гривень.

Позже за бывшую сотрудницу Приватбанка Надежду Конопкину, которую подозревают в растрате 136 млн гривен, внесли залог в размере 2,7 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Его также подозревают в выводе вместе с сообщниками из "ПриватБанка" более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".

В то же время, недавно подозрения получили еще три топ-чиновника Приватбанка. Их подозревают в преступлении по другому эпизоду - растрате 8 млрд гривень. Среди тех, кто получил подозрения - экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова ранее объясняла эпизод растраты 8 млрд гривень средств в ПриватБанке, в чем подозревают Дубилета и еще двух топ-менеджеров:

Так, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Экономическая правда