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Растраты в Приватбанке: за экс-сотрудницу банка внесли 2,7 миллиона залога

Вторник, 30 марта 2021, 15:00
 

За бывшую сотрудницу Приватбанка Надежду Конопкину, которую подозревают в растрате 136 млн гривен, внесли залог в размере 2,7 млн грн.

Об этом в комментарии ЭП сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"За бывшую сотрудницу национализированного банка внесли залог. Залог внесен в полном объеме, определенном накануне постановлением, то есть 2 млн 744 тыс 430 грн", - сообщила пресс-секретарь ВАКС.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд 25 марта применил к бывшей сотруднице Приватбанка меру пресечения в виде залога в 2,7 млн грн - ее подозревают в растрате 136 млн гривень.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Его также подозревают в выводе вместе с сообщниками из "ПриватБанка" более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".

В то же время, недавно подозрения получили еще три топ-чиновника Приватбанка. Их подозревают в преступлении по другому эпизоду - растрате 8 млрд гривень. Среди тех, кто получил подозрения - экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова ранее объясняла эпизод растраты 8 млрд гривень средств в ПриватБанке, в чем подозревают Дубилета и еще двух топ-менеджеров:

Так, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Экономическая правда

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суд Приватбанк

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