Растрата 8 млрд Приватбанка: суд назначил экс-заместителю Дубилета 50 млн залога

ВАКС назначил бывшему заместителю главы правления Приватбанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога - по данным следствия, она была пособником в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 млрд грн в 2016 году.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что детективы НАБУ и прокуроры САП просили для Шмальченко около 80 млн грн залога.

"По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из "Приватбанка" 8,2 млд грн в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения.

Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол кредитного комитета Приватбанка", - говорится в сообщении.

"Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главный бухгалтер казначейства "Привата" Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd", - добавляет ЦПК.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд 25 марта применил к бывшей сотрудницы Приватбанка меру пресечения в виде залога в 2,7 млн грн - ее подозревают в растрате 136 млн гривень.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Его также подозревают в выводе вместе с сообщниками из "ПриватБанка" более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".

В то же время, недавно подозрения получили еще три топ-чиновника Приватбанка. Их подозревают в преступлении по другому эпизоду - растрате 8 млрд гривень. Среди тех, кто получил подозрения - экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова ранее объясняла эпизод растраты 8 млрд гривень средств в ПриватБанке, в чем подозревают Дубилета и еще двух топ-менеджеров:

Так, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Экономическая правда