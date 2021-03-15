Дубілет та ще два топпосадовці "Приватбанку" отримали нові підозри у розтраті 8 мільярдів

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала ще три підозри колишнім посадовцям Приватбанку, серед яких ексголова правління Олександр Дубілет, його заступник та керівник міжбанківських операцій – їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

Про це очільниця Офісу генпрокурора повідомила у своєму Facebook, НАБУ.

"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам "Приватбанку", – написала вона 15 березня.

Вона пояснила, що колишнє керівництво підозрюють у завданні державі збитків у 8 мільярдів гривень.

"8 мільярдів гривень — саме такий розмір збитків завдало керівництво тоді ще недержавного "Приватбанку" громадянам України у 2016 році, а станом на сьогодні, і державному бюджету країни. Точніше кажучи кримінально-процесуальною мовою, детективи та прокурори підозрюють Голову правління у скоєнні цього злочину", – написала Венедіктова.

Вона пояснює, що, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони "прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку". Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з Приватбанком фірму Claresholm Marketing LTD.

У НАБУ розкрили деталі схеми:

"В останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року, ексголова правління спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів ПАТ "Приватбанк", які зберігалися на кореспондентському рахунку у цьому банку", – пояснив керівник підрозділу детективів Бюро Олександр Скомаров.

"Вони підробили банківські документи у банківській установі, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, внесли зміни у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби цей злочин приховати".

"Слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", – зазначає генпрокурорка.

Нагадаємо:

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Економічна правда



