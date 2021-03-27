Минэкономики хочет знать цены на топливо заранее – СМИ

Министерство экономического развития и торговли направило на рассмотрение правительства проект постановления, который регулирует цены на топливо в период карантина.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на постановление

22 апреля 2020 года Кабмин определил перечень товаров, имеющих важную социальную значимость, и товаров противоэпидемического назначения. Ведомство хочет добавить в этот перечень дизельное топливо и бензины марки А-92 и А-95.

Если Кабмин примет предложенные изменения, автозаправочные сети при поднятии цен на топливо более, чем на 1%, будут вынуждены за 20 дней декларировать это повышение в Госпродпотребслужбе.

Для сравнения, такое декларирование для всех остальных категорий продукции предусматривается при повышении на 5% и более, но менее 10%, — за три дня до начала его применения, не считая дня декларирования.

"Реализация проекта постановления позволит стабилизировать ценовую ситуацию на рынке топлива в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV-2", — говорится в пояснительной записке к документу

Напоминаем:

Антимонопольный комитет считает, что сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.

19-22 марта сети АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо в пределах 0,1-1 гривни за литр.

3 марта сети АЗС подняли цену на бензин и дизтопливо в пределах 10-50 копеек за литр

с 19 по 26 февраля сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3–2 грн/л, что в среднем дало плюс 1,25 грн/л.

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