Заговор трейдеров или нефтяные рекорды: почему растут цены на топливо

Стоимость нефти обновила годовой максимум. Как это скажется на ценах на горючее для украинских водителей? (укр)

Світові ціни на нафту відновлюються від удару пандемії коронавірусу. На новинах про вакцинацію і стримування видобування нафти країнами ОПЕК+ ціни на сировину марки Brent за останні чотири місяці зросли на 57%.

У понеділок бочку еталонної нафти продавали за 60 дол – максимальний рівень за останній рік. Востаннє така ціна була напередодні світової пандемії – у січні 2020 року.

Зростання вартості нафти неминуче призводить до подорожчання пального. На зміну цін на світових ринках українські АЗС реагують з кількатижневим відставанням.

Наразі вартість бензину найбільш популярних марок та дизельного пального змінилася лише на 10%. Що буде далі?

Нафтовий оптимізм

У понеділок вартість нафти встановила річний рекорд. На відкритті торгів на лондонській біржі ICE ф'ючерс на нафту марки Brent піднявся вище позначки 60 дол за бар. Востаннє така ціна була зафіксована 29 січня 2020 року.

Протягом дня вартість еталоної нафти кілька разів опускалася нижче психологічної позначки, проте день завершила зростанням на більш ніж 1,66%. На закритті за бочку Brent давали 60,52 дол.

Рухалися вгору котирування і на менш якісну нафту марки WTI. За день її вартість зросла на 2,08% до 58,02 дол за бар.

Ціни на нафту ростуть з початку листопада 2020 року. Поштовхом для цього стали новини про успішне завершення випробувань вакцин від коронавірусу і початок масового їх використання у світі.

За цей час вартість нафти марки Brent зросла на 57%, WTI – майже на 63%.

"Нафтовий ринок поспішає підвищити ціни в надії на те, що вакцинація дозволить перезапустити економіки, а ОПЕК зможе контролювати поставки", – цитує главу азіатського підрозділу незалежного нафтотрейдера Vitol Майка Мюллера Bloomberg.

Як відомо, після початку пандемії, коли більшість країн оголосили локдауни й обмежили пересування громадян, ціни на нафту обвалилися. За кілька перших днів березня вартість сировини марки Brent упала з 55 дол до 25 дол за бар.

Після порушення Росією угоди ОПЕК+ про обмеження видобутку нафти ціни опустилися до мінусових значень. Тоді, у квітні 2020 року, продавці змушені були доплачувати покупцям.

Зараз домовленості в рамках ОПЕК+ штовхають ціни вгору. Усі сторони виконують свої зобов'язання, а Саудівська Аравія в лютому додатково обмежила видобуток нафти на 1 млн бар на добу. Зменшення пропозиції провокує зростання цін.

Високий попит на нафту демонструє Китай. Його обсяги споживання не зменшилися навіть попри виявлені нові спалахи коронавірусу. У китайські порти йдуть 127 танкерів з 250 млн бар нафти. Це максимум за останні пів року.

Вплив на українські АЗС

Вартість нафти на світовому ринку впливає на ціни на бензин і дизельне пальне на українських заправках, нагадує директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За останні чотири місяці вартість пального на АЗС зросла більш ніж на 10%, свідчать дані "А-95".

"Причина росту цін на пальне одна – подорожчання нафти. За останні місяці ціна на неї зросла з 37 дол за бар до 60 дол за бар. Україна імпортує 85% пального, тому й залежить від світових коливань цін на нафту", – зазначає Куюн.

8 лютого бензин марки А-95 в невеликих операторів коштував 24,2 грн за літр, А-92 – 22,98 грн, дизельне пальне – 22 грн. На думку Куюна, мережі, які тримають ціну на низькому рівні, скоріш за все, продають нелегально виготовлене пальне.

"На ринку дуже багато фальсифікату. Це продукція міні-НПЗ, які роблять пальне без сплати податків. Податки у вартості пального становлять близько 50%. Якщо не сплачені акциз та ПДВ, то конкурентоздатність такого пального зашкалює, а ціна коливається в межах 15-17 грн. У роздрібних мережах пальне продається на 3-5 грн дорожче", – говорить Куюн.

Коливання світових цін на нафту лише частково впливає на вартість пального для кінцевих споживачів. Оскільки більшість сировини закуповується за кордоном, то визначальним є фактор курсу національної валюти щодо долара.

Протягом періоду зростання цін на нафту гривня зміцнилася. Якщо в листопаді за долар давали 28,45 грн, то на початку лютого – 27,66 грн. Тобто від більшого здорожчання пального споживачів урятувало зміцнення національної валюти.

"Гривня зміцнюється і це пом'якшує динаміку росту цін (на пальне. – ЕП)", – підтверджує керівник аналітичного департаменту "Форекс клубу" Андрій Шевчишин.

Директор науково-технічного центру "Псіхєя", член Економічного дискусійного клубу Сергій Сапєгін вважає, що основною причиною росту цін на пальне є змова трейдерів, а не зростання цін на нафту на світових ринках.

"Головний чинник зростання цін на пальне – відсутність нагляду з боку держави. Усе інше можна не розглядати, бо держава не контролює, хто, що і за скільки продає. Чому ціни почали рости саме зараз – це питання до трейдерів.

У нас це вже традиція, коли є цінові лідери, за якими підтягується весь ринок. Вони навіть об'єдналися в асоціації. Сказати, що вони не можуть домовлятися про ціни, я не можу", – говорить Сапєгін.

На його думку, зв'язок між ціною на нафту і вартістю пального в Україні хіба що інформаційний. Ціни на нафту на світових біржах – це ф'ючерсні контракти з постачанням на кілька місяців наперед – у березні-квітні.

"Як тільки ціни на нафту у світі зростають, це стає інформаційним приводом для того, щоб обґрунтувати підвищення цін на АЗС. Цього ніхто не контролює", – зазначає експерт.

Доказом цього, на його думку, є те, що ціни на пальне в різних компаніях та регіонах відрізняються на третину. "Якщо якість пального однакова і працюють ринкові інструменти, то так не може бути", – вважає Сапєгін.

Що далі

Зазвичай між подорожчанням нафти у світі та підвищенням цін на українських заправках минає близько трьох тижнів.

"Світова економіка поволі оживає і це підвищує попит на енергоносії. В останні місяці ціни на них на світових ринках стабільно ростуть і далі вони залишатимуться на високому рівні", – вважає виконавчий директор аналітичного центру "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

Прогнозувати розцінки на пальне в Україні у 2021 році складно – усе залежатиме від цін на нафту та пальне на зовнішніх ринках і курсу валют.

"Коли ціна на нафту знижується, то ціни на пальне теж знижуються. Є такий стереотип, що ціни швидко зростають і повільно падають. Насправді бази даних свідчать, що все відбувається повільно.

Наразі ціни в легальних гравців відіграли січневе подорожчання. Якщо далі не буде різких рухів на світовому ринку, ціни суттєво не зміняться", – прогнозує Куюн.

Зниження цін на пальне експерти не очікують.

"Пара гривня-долар ще не достатньо закріпилася, щоб нафтотрейдери брали це до уваги. Для них це імпорт і ризик, тому ціну будуть тримати, підтягуючи її вгору. Тим більше, що невдовзі почнеться посівна", – вважає Шевчишин.