Сети АЗС продолжают поднимать цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС за 19-22 марта подняли цены на бензин и дизтопливо в пределах 0,1-1 гривни за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что в сетях OKKO и WOG бензины подорожали на 50 коп/л: А-92 - до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л.

При этом на SOCAR бензины подорожали на 50 коп/л, дизтопливо - на 1 гр/л.

"На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango и др. цены на топливо выросли на 10-50 коп/л", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сети АЗС за прошедшую неделю (12-19 марта) повысили стоимость сжиженного газа в среднем на 30 коп./л (на 2%), до 15,69 грн/л.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочие группы для борьбы с нелегальным рынком топлива на уровне каждой области, в частности будут проверять автозаправочные станции.

Сети АЗС за месяц (1 февраля - 1 марта) повысили стоимость автогаза в среднем на 2,2 грн/л (на 17%) - до 15,39 грн за литр.

Розничные сети АЗС в период с 19 по 26 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3–2 грн/л, что в среднем дало плюс 1,25 грн/л.