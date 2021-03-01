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Цены на автогаз в сетях АЗС за месяц выросли на 17%

Понедельник, 1 марта 2021, 14:20
 

Сети АЗС за месяц (1 февраля - 1 марта) повысили стоимость автогаза в среднем на 2,2 грн/л (на 17%) - до 15,39 грн за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что в сетях ОККО, WOG и SOCAR автогаз подорожал в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.

"В сети "Привата" ("Укрнафта", "Авиас", ANP и др.) цена поднялась в среднем на 2,20 грн/л, до 14,70 грн/л.

Цены также выросли на заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, "Параллель", "Надежда", Chipo, "Род-Ник", SUN OIL, Mango и др. пределах 2-2, 9 грн/л", - говорится в сообщении.

Напомним:

Розничные сети АЗС в период с 19 по 26 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3–2 грн/л, что в среднем дало плюс 1,25 грн/л.

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АЗС топливо

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