Дело "Роттердам+": НАБУ снова призвало Венедиктову заменить процессуального руководителя

НАБУ снова призвало генпрокурора Ирину Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров Виталия Пономаренко по делу "Роттердам +" как неэффективного процессуального руководителя.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

"История с препятствием передачи дела "Роттердам +" до Высшего антикоррупционного суда тянется с августа 2020 года. Несмотря на то, что НАБУ собрало достаточное количество доказательств для передачи дела в суд, старший группы прокуроров Виталий Пономаренко уже дважды его закрывал.

НАБУ неоднократно обращалось с просьбой заменить Виталия Пономаренко из-аза его неэффективности, но пока ответа от Генпрокурора так и не получен", - говорится в сообщении.

"НАБУ убеждено, что судьбу дела "Роттердам+" должен определить только суд. Поэтому призываем генпрокурора наконец заменить Виталия Пономаренко как неэффективного процессуального руководителя, который препятствует доведению дела "Роттердам +" до ВАКС", - говорится в позиции ведомства.

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Напомним:

Высший антикоррупционный суд в третий раз отказал истцу в отводе от дела "Роттердам+" прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который это дело уже дважды закрывал.

Ранее, 25 января 2021, адвокаты "Никопольского завода ферросплавов" с участием детективов НАБУ обратились с заявлением в ВАКС об отводе по делу "Роттердам +" прокурора Виталия Пономаренко, в чем суд им отказал. Это стало вторым случаем, когда ВАКС отказал в отводе Пономаренко.

И.о. руководителя САП Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам +", НАБУ в очередной раз призвал генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу.

Ранее сообщалось, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+".

Национальное антикоррупционное бюро и САП безрезультатно просили Офис генпрокурора заменить руководителя группы прокуроров в расследовании дела "Роттердам +", дело приостановлено, изучаются материалы, заявили в НАБУ и САП.

2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров".

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда