ВАКС в третий раз отказал в отводе прокурора САП, который дважды закрывал дело "Роттердам +"

Высший антикоррупционный суд в третий раз отказал истцу в отводе от дела "Роттердам+" прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который это дело уже дважды закрывал.

Об этом известно из записи рассмотрения ходатайства на Youtube ВАКС.

Рассмотрение дела происходило по иску "Запорожского завода ферросплавов" об отводе от дела прокурора САП Виталия Пономаренко. Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Полный текст решения будет опубликовано 19 марта.

Напомним:

Ранее, 25 января 2021, адвокаты "Никопольского завода ферросплавов" с участием детективов НАБУ обратились с заявлением в ВАКС об отводе по делу "Роттердам +" прокурора Виталия Пономаренко, в чем суд им отказал. Это стало вторым случаем, когда ВАКС отказал в отводе Пономаренко.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова заявила, что "несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и САП", она приняла решение провести служебной проверки прокурора САП Виталия Пономаренко, дважды закрывал дело "Роттердам +".

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

И.о. руководителя САП Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам +", НАБУ в очередной раз призвал генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу.

Ранее сообщалось, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+".

Национальное антикоррупционное бюро и САП безрезультатно просили Офис генпрокурора заменить руководителя группы прокуроров в расследовании дела "Роттердам +", дело приостановлено, изучаются материалы, заявили в НАБУ и САП.

2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров".

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда