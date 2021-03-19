Экс-чиновник УЗ заявил, что наблюдательный совет без объяснений остановил реформу

Бывший топ-менеджер УЗ Иракли Эзугбая заявил, что в феврале наблюдательный совет предприятия без объяснений решил остановить структурную реформу по формированию четырех вертикалей.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

Ранее Эзугбая занимал должность директора по коммерческой работе и логистики Укрзализныци и должен был курировать филиал грузовых перевозок УЗ Карго.

По его словам, наблюдательный совет в ноябре согласовал внедрения реформы, которая впоследствии началась. В частности, в январе Мининфраструктуры запустило разделение компании на УЗ Карго (грузовые перевозки) и УЗ Инфра (оператор инфраструктуры).

Однако в начале февраля процесс разделения был остановлен наблюдательным советом

"Несмотря на все конструктивные действия менеджмента, я увидел желание наблюдательного совета и части частного рынка максимально замедлить процесс реформирования", - заявил он в интервью изданию. "Заявлением об уходе с должности, решил обратить внимание рынка, что этот процесс наносит вред интересам государства и развития экономики страны".

Как пояснил Эзугбая, затягивание реформы стало причиной того, что в этом году выросли лишь пассажирские тарифы, а не грузовые. По словам экс-чиновника, команда разработала тариф за доступ к инфраструктуре, который готов к публичному обсуждению.

"Он является существенной частью реформы. Это - унифицированный тариф за тонну километр. Он увеличивает сегодняшнюю себестоимость, но справедливо и обоснованно", - добавил Эзугбая.

Он отметил, что методология, по которой сегодня формируются тарифы, противоречит директивам ЕС, которые не позволяют кросс-субсидирование. Но сейчас грузовые перевозки дотируют пассажирские и производственные направления.

"Реформирование на бизнес вертикали с разделением счетов доходов и расходов и активов является инструментом для решения проблемы ... То есть поднять второй тариф можно после реформы. Нюанс в том, что реформа остановилась без объяснения", - подытожил бывший директор по коммерческой работе.

Напоминаем:

Директор по коммерческой работе и логистики Укрзализныци Иракли Эзугбая решил уйти в отставку в связи с медленным реформированием предприятия и травлей руководства УЗ.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

АО "Укрзализныця" планирует завершить формирование филиала "УЗ Карго", который будет заниматься грузовыми перевозками, до июля в этом году.

В рамках структурной реформы Укрзализныци предприятие разделили на оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и филиал грузовых перевозок "УЗ Карго".

Переподчинение компании и выделение 4-х вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Кроме бизнес-вертикали грузоперевозок, в будущий холдинг войдут - пассажирская, производственная и инфраструктурная.

АО "Укрзализныця" будет создавать отдельную бизнес-вертикаль грузоперевозок в ходе реформирования компании и переподчинении подразделений.