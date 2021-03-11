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Топменеджер Укрзалізниці йде у відставку через повільні реформи

Четвер, 11 березня 2021, 12:59
 

Директор з комерційної роботи та логістики Укрзалізниці Іраклі Езугбая вирішив піти у відставку у зв’язку з повільним реформуванням підприємства та травлею керівництва УЗ.

Про це він заявив під час пресконференції 11 березня.

"Є певні сили, що не дуже зацікавлені у національному вантажному перевізнику. Звісно, те, що недоотримує "Укрзалізниця", однозначно отримує хтось інший", – заявив Езугбая.

Він додав, що "на жаль, почалася травля, що вийшла за розумні кордони. Водночас … повільно йде реформа Укрзалізниці". На його думку, "організація потребує дану реформу невідкладно", а також що "вона повинна була бути впроваджена ще 10 років тому".

Езугбая також зазначив, що має повну підтримку з боку керівництва Укрзалізниці.

Економічна правда

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