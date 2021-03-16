Остановка конкурса на главу правления Приватбанка: суд до сих пор не назначил рассмотрение апелляции

Из-за самоотвода судей Северный апелляционный до сих пор не назначил рассмотрение апелляции Приватбанка на решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, которым Приватбанку и Кабмину запрещено избрание и назначение главы правления банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"4 марта 2021 года по результатам автоматизированного распределения была определена начальная коллегия судей для рассмотрения дела, однако уже 9 марта коллегия удовлетворила самоотвод.

Согласно постановлению Северного апелляционного суда от 9 марта 2021, основанием для самоотвода стал неучет специализации судей при автоматическом распределении данного дела. Между тем обжалуемое постановление, которым заблокирована возможность осуществления конкурсного отбора главы правления государственного банка, остается в силе, несмотря на отсутствие фактических оснований и правового обоснования", - говорится в позиции банка.

"Приватбанк надеется на самое скорое начало рассмотрения апелляции новым составом судебной коллегии, которая будет определена по результатам повторного автоматизированного распределения, поскольку затягивание рассмотрения дела является фактором дестабилизации работы крупнейшего государственного банка", - добавили в пресс-службе.

В Приватбанке напомнили, что 26 февраля 2021 года подали апелляцию на решение Хозяйственного суда г. Киева от 24 февраля 2021 года об обеспечении иска к банк и правительства от первичной профсоюзной организации работников Приватбанка путем запрета совершать любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

"Проведение конкурсного отбора топ-менеджмента государственных банков является обязательным условием функционирования системы корпоративного управления, зафиксированной в Стратегии развития государственных банков и соответствующих нормах законодательства", - добавили в банке.

Напомним:

Хозсуд г. Киева опубликовал решение по делу по иску профсоюза Приватбанка, которым запретил финучреждению проводить конкурс на должность председателя правления.

Хозсуд Киева остановил конкурс на должность нового главы правления Приватбанка, удовлетворив исковое заявление профсоюза Приватбанка, который требует отменить конкурс в целом.

Ранее сообщалось, что Хозсуд Киева 18 февраля отказал профсоюзу Приватбанка, который требовал запретить должностным лицам банка и Кабмина совершать любые действия на проведение закрытого конкурса на должность главы правления банка.

23 января завершилось действие контракта с председателем правления Приватбанка Петром Крумханзлом, до момента нового назначения и.о. председателя правления будет Анна Самарина.

Петр Крумханзл руководил Приватбанком три года, возглавил его в начале 2018 года.

Наблюдательный совет Приватбанка нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность главы правления, при этом в банке решили провести конкурс в закрытом режиме.

Экономическая правда