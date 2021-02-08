Приватбанк решил сделать закрытым конкурс на нового главу правления – СМИ

Наблюдательный совет Приватбанка нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность главы правления, при этом в банке решили провести конкурс в закрытом режиме.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что 23 января 2021 года завершился 3-летний контракт с главо правления банка Петром Крумханзлом и наблюдательный совет решил контракт не продлевать.

"Наблюдательный совет не удовлетворен управлением Крумханзла, который по сути ничего прогрессивного в банк не принес за все годы", - заявил источник FinClub, близкий к наблюдательному совету Приватбанка.

"Объявлен конкурс, и если никого не найдут лучшего, то назначат Марюса Качмарека (заместитель главы правления Приватбанка - ред.)", - добавил собеседник.

Отмечается, что компания Egon Zehnder имеет 68 офисов в 40 странах, но не имеет ни офиса, ни представительства в Украине.

Украина входит в состав региона, который управляется из московского офиса фирмы.

"Из нашего московского офиса, созданного в 1997 году, открывается прекрасный вид на Кремль и Красную площадь. Наши два консультанта и восемь профессиональных и вспомогательных сотрудников обслуживают Россию и независимые государства, некогда входившие в состав бывшего Советского Союза, такие как Украина, Армения и Казахстан", - говорится на сайте компании.

"При этом в Приватбанке решили провести конкурс в закрытом режиме, когда рекрутер сам отбирает кандидатов и направляет им приглашения принять участие. Открытый конкурс, как в Ощадбанке и Укрэксимбанке, куда могли податься все желающие, не предусмотрен", - отмечает FinClub.

"Если я хочу податься на конкурс, я не могу ни у кого найти информацию кому вообще можно прислать свои документы", - заявил экс-глава одного из банков, который считал себя достойным кандидатом возглавить Приватбанк.

Сообщается, что сейчас в наблюдательном совете Приватбанка не знают даже предварительного списка кандидатов - список кандидатов увидят, только когда рекрутер подготовит его и отправит официально.

При этом в банке считают, что закон не нарушили.

"Мы изучили законодательство и увидели, что нигде нет обязательства проводить конкурс публично", - сказал изданию сотрудник банка на условиях анонимности.

В то же время от официальных комментариев в Приватбанке отказались.

"Закрытый" конкурс был неизбежным после скандала в Ощадбанке. "После Хелемского все так делают", - заявил в комментарии FinClub один из высокопоставленных сотрудников Приватбанка.

"Напомним, что экс-кандидат на главу Ощадбанка Геннадий Хелемский считал, что члены наблюдательного совета были настроены против него и поэтому он проиграл в конкурсе, после чего заблокировал в суде вступление в должность победителя конкурса - Сергея Наумова", - напоминает издание.

"Это, конечно, наглость! Когда мы продлили полномочия Андрея Пышного, именно члены наблюдательного совета Приватбанка в нас тыкали пальцем и говорили, что так нельзя. А сами полностью отошли от международных публичных практик", - возмутился один из членов наблюдательного совета Ощадбанка.

При этом, дата завершения конкурса на главу правления Приватбанка неизвестна.

Напомним:

23 января завершилось действие контракта с председателем правления Приватбанка Петром Крумханзлом, до момента нового назначения и.о. председателя правления будет Анна Самарина.

Петр Крумханзл руководил Приватбанком три года, возглавил его в начале 2018 года.