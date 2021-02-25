Хозсуд Киева таки остановил конкурс на главу правления Приватбанка – СМИ

Хозсуд Киева остановил конкурс на должность нового главы правления Приватбанка, удовлетворив исковое заявление профсоюза Приватбанка, который требует отменить конкурс в целом.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на 3 источника в банке.

Отмечается, что глава профсоюза Приватбанка Максим Шевченко подтвердил изданию эту информацию.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Хозсуд Киева 18 февраля отказал профсоюзу Приватбанка, который требовал запретить должностным лицам банка и Кабмина совершать любые действия на проведение закрытого конкурса на должность главы правления банка.

23 января завершилось действие контракта с председателем правления Приватбанка Петром Крумханзлом, до момента нового назначения и.о. председателя правления будет Анна Самарина.

Петр Крумханзл руководил Приватбанком три года, возглавил его в начале 2018 года.

Наблюдательный совет Приватбанка нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность главы правления, при этом в банке решили провести конкурс в закрытом режиме.