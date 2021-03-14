Новости выходных: прогнозы S&P и обновленные состояние самых богатых

О прогнозах S&P. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает рост ВВП Украины на уровне 4% в 2021 году после ожидаемого спада экономики на 4,2% в 2020, с последующим замедлением роста до 3,5% в 2022.

S&P Global Ratings также подтвердило долгосрочные рейтинги Украины на уровне "B/ B" со стабильным прогнозом, но в случае перебоев с финансированием от международных организаций, рейтинги могут снизиться.

О штрафе от КНР. Власти КНР может обложить рекордным штрафом китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd.

О состоянии самых богатых. Forbes обновил рейтинг миллиардеров Украины, состояние большинства украинских миллиардеров выросли.

О голосовании депутатов. На следующей неделе (15-19 марта) Верховная Рада рассмотрит законопроекты об окончании земельной реформы, реструктуризации валютных кредитов и налогоо