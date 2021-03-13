S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом: но есть риски
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины на уровне "B/B" со стабильным прогнозом, но в случае перебоев с финансированием от международных организаций, рейтинги могут снизиться.
Об этом сообщает "Интерфакс - Украина".
"Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году. Достаточность резервов улучшилась, что обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая последующей задержкой с выплатой льготных кредитов", - сообщило агентство в подтверждение рейтинга.
Однако, как отмечает рейтинговое агентство эпидемиологические соображения до сих пор представляют серьезный риск.
Рейтинги могут снизиться в случае перебоев с льготным финансированием со стороны международных финансовых организаций или рынков капитала, поскольку это поставит под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга, отмечает S&P.
В течение следующего года агентство могло бы повысить рейтинги Украины, если показатели внешней ликвидности страны и консолидация государственных финансов превзойдут настоящие прогнозы, прежде всего, в результате более активного восстановления экономики.
"Такие сбои могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ, таких как обеспечение независимости Национального банка Украины, который действует как денежно-кредитный орган и регулятор финансовой системы", - отмечается в сообщении.
Напоминаем:
Второй месяц подряд (январь-февраль) правительство не делает заимствования на внешнем рынке, хотя планировало получить благодаря ним 45,4 млрд грн для финансирования расходов бюджета в январе-феврале.
Как следствие, правительству пришлось заимствовать на внутреннем рынке в больших объемах, чем было запланировано.
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