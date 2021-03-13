Китай может наложить рекордный штраф на Alibaba

Власти КНР могут обложить рекордным штрафом китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Возможный штраф - превысит рекордные в корпоративной истории страны и может составить 975 млн долл, выплаченные американской Qualcomm, говорят источники. Антимонопольное расследование в отношении компании было начато в КНР в декабре 2020 года.

Кроме того от компании потребуют продажи активов, не имеющих отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции.

"Власти КНР не стремятся разрушить Alibaba, но хотят, чтобы она дистанцировалась от своего основателя Джека Ма и более тесно сотрудничала с Коммунистической партией", - говорится в материале.

Также за сохранение бизнеса выступает тот факт, что в поднебесной Alibaba считается гордостью Китая, примером технологических инноваций, и, кроме того, компания играет ключевую роль в экономике КНР.

"Для компании, годовая прибыль которой составляет порядка 20 млрд долл, даже крупный штраф не слишком страшен. Однако есть опасения, что китайские регуляторы не ограничатся штрафом в своем давлении на Alibaba", - резюмируют в издании.

Напоминаем:

Ранее, WSJ сообщила о планах Пекина сократить бизнес-империю Джека Ма.

Пекин стремится сократить масштаб технологической и финансовой империи, выстроенной китайским миллиардером Джеком Ма, и, возможно, увеличить долю государства в его бизнесе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительственных кругах КНР.