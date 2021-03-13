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Укр / Рус

Обновлен список богатейших: Новинский стал миллиардером, Косюк выбыл

Суббота, 13 марта 2021, 14:06
 

Forbes обновил рейтинг миллиардеров Украины, состояния большинства украинских миллиардеров выросли.

Об этом сообщает Forbes.

"Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. 

Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы" - отмечается в сообщении

  1. Ринат Ахметов. Состояние самого богатого человека в Украине выросло до 7,6 млрд. долл. 

Активы:

  • Метинвест 3,3 млрд. долл.
  • ДТЭК 2,1 млрд. долл.
  • Недвижимость 0,7 млрд. долл.
  • ПУМБ 0,3 млрд. долл.
  • Лемтранс 0,3 млрд. долл.
  • Другие активы 0,9 млрд. долл.

  1. Виктор Пинчук. состояние выросло до 2,5 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,4 млрд. долл.

Активы:

  • Недвижимость 0,8 млрд долл.
  • Денежные средства 0,7 млрд. долл.
  • Interpipe 0,5 млрд. долл.
  • Другие активы 0,5 млрд. долл.

  1. Костянтин Жеваго. Состояние выросло до 2,1 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,1 млрд. долл.

Активы:

  • Ferrexpo 1,4 млрд. долл.
  • Arterium 0,3 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,3 млрд. долл.
  • Другие активы 0,1 млрд. долл.



  1. Игорь Коломойский. Состояние выросло до 1,8 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1 млрд. долл.

Активы:

  • Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.
  • Металлургические активы 0,4 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,2 млрд. долл.
  • Недвижимость 0,1 млрд. долл.
  • Днепроазот 0,1 млрд. долл.
  • Медиа 0,1 млрд. долл.
  • Другие активы 0,2 млрд. долл.



  1. Геннадий Боголюбов. Состояние выросло до 1,7 млрд. долл. В июне 2020 Forbes Украина оценивал его в 1,2 млрд. долл.

Активы:

  • Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,5 млрд. долл.
  • Другие активы 0,5 млрд. долл.

  1. Петр Порошенко. Состояние выросло до 1,6 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,4 млрд. долл.

Активы:

  • Roshen 1,1 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,2 млрд. долл.
  • Укрпроминвест-Агро 0,1 млрд. долл.
  • Другие активы 0,2 млрд. долл.

  1. Вадим Новинский. Состояние 1,4 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 810 млн. долл.

Активы:

  • Метинвест 1,1 млрд. долл.
  • Денежные средства 0,1 млрд. долл.
  • Enwell Energy 0,1 млрд. долл.
  • Другие активы 0,1 млрд. долл.

Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива - МХП. 

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Экономическая правда
Укр / Рус
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