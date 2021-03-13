Обновлен список богатейших: Новинский стал миллиардером, Косюк выбыл

Forbes обновил рейтинг миллиардеров Украины, состояния большинства украинских миллиардеров выросли.

Об этом сообщает Forbes.

"Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса.

Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы" - отмечается в сообщении

Ринат Ахметов . Состояние самого богатого человека в Украине выросло до 7,6 млрд. долл.

Активы:

Метинвест 3,3 млрд. долл.

ДТЭК 2,1 млрд. долл.

Недвижимость 0,7 млрд. долл.

ПУМБ 0,3 млрд. долл.

Лемтранс 0,3 млрд. долл.

Другие активы 0,9 млрд. долл.

Виктор Пинчук . состояние выросло до 2,5 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,4 млрд. долл.

Активы:

Недвижимость 0,8 млрд долл.

Денежные средства 0,7 млрд. долл.

Interpipe 0,5 млрд. долл.

Другие активы 0,5 млрд. долл.

Костянтин Жеваго . Состояние выросло до 2,1 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,1 млрд. долл.

Активы:

Ferrexpo 1,4 млрд. долл.

Arterium 0,3 млрд. долл.

Денежные средства 0,3 млрд. долл.

Другие активы 0,1 млрд. долл.







Игорь Коломойский. Состояние выросло до 1,8 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1 млрд. долл.

Активы:

Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.

Металлургические активы 0,4 млрд. долл.

Денежные средства 0,2 млрд. долл.

Недвижимость 0,1 млрд. долл.

Днепроазот 0,1 млрд. долл.

Медиа 0,1 млрд. долл.

Другие активы 0,2 млрд. долл.







Геннадий Боголюбов. Состояние выросло до 1,7 млрд. долл. В июне 2020 Forbes Украина оценивал его в 1,2 млрд. долл.

Активы:

Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.

Денежные средства 0,5 млрд. долл.

Другие активы 0,5 млрд. долл.

Петр Порошенко. Состояние выросло до 1,6 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,4 млрд. долл.

Активы:

Roshen 1,1 млрд. долл.

Денежные средства 0,2 млрд. долл.

Укрпроминвест-Агро 0,1 млрд. долл.

Другие активы 0,2 млрд. долл.

Вадим Новинский. Состояние 1,4 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 810 млн. долл.

Активы:

Метинвест 1,1 млрд. долл.

Денежные средства 0,1 млрд. долл.

Enwell Energy 0,1 млрд. долл.

Другие активы 0,1 млрд. долл.

Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива - МХП.