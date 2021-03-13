Обновлен список богатейших: Новинский стал миллиардером, Косюк выбыл
Суббота, 13 марта 2021, 14:06
Forbes обновил рейтинг миллиардеров Украины, состояния большинства украинских миллиардеров выросли.
Об этом сообщает Forbes.
"Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса.
Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы" - отмечается в сообщении
- Ринат Ахметов. Состояние самого богатого человека в Украине выросло до 7,6 млрд. долл.
Активы:
- Метинвест 3,3 млрд. долл.
- ДТЭК 2,1 млрд. долл.
- Недвижимость 0,7 млрд. долл.
- ПУМБ 0,3 млрд. долл.
- Лемтранс 0,3 млрд. долл.
- Другие активы 0,9 млрд. долл.
- Виктор Пинчук. состояние выросло до 2,5 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,4 млрд. долл.
Активы:
- Недвижимость 0,8 млрд долл.
- Денежные средства 0,7 млрд. долл.
- Interpipe 0,5 млрд. долл.
- Другие активы 0,5 млрд. долл.
- Костянтин Жеваго. Состояние выросло до 2,1 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,1 млрд. долл.
Активы:
- Ferrexpo 1,4 млрд. долл.
- Arterium 0,3 млрд. долл.
- Денежные средства 0,3 млрд. долл.
- Другие активы 0,1 млрд. долл.
- Игорь Коломойский. Состояние выросло до 1,8 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1 млрд. долл.
Активы:
- Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.
- Металлургические активы 0,4 млрд. долл.
- Денежные средства 0,2 млрд. долл.
- Недвижимость 0,1 млрд. долл.
- Днепроазот 0,1 млрд. долл.
- Медиа 0,1 млрд. долл.
- Другие активы 0,2 млрд. долл.
- Геннадий Боголюбов. Состояние выросло до 1,7 млрд. долл. В июне 2020 Forbes Украина оценивал его в 1,2 млрд. долл.
Активы:
- Нефтегазовые активы 0,7 млрд. долл.
- Денежные средства 0,5 млрд. долл.
- Другие активы 0,5 млрд. долл.
- Петр Порошенко. Состояние выросло до 1,6 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,4 млрд. долл.
Активы:
- Roshen 1,1 млрд. долл.
- Денежные средства 0,2 млрд. долл.
- Укрпроминвест-Агро 0,1 млрд. долл.
- Другие активы 0,2 млрд. долл.
- Вадим Новинский. Состояние 1,4 млрд. долл. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 810 млн. долл.
Активы:
- Метинвест 1,1 млрд. долл.
- Денежные средства 0,1 млрд. долл.
- Enwell Energy 0,1 млрд. долл.
- Другие активы 0,1 млрд. долл.
Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива - МХП.
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