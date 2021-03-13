Окончание земельной реформы, реструктуризация валютных кредитов: за что Рада будет голосовать на неделе

На следующей неделе (15-19 марта) Верховная Рада рассмотрит законопроекты об окончании земельной реформы, реструктуризации валютных кредитов и налогообложении посылок из-за границы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем telegram.

Повестка на неделю:

Вторник

Окончание земельной реформы (2194-2195)

Законопроект № 2194, которым предлагается внести изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений. Как сообщается на сайте Кабмина, он финализирует земельную децентрализацию и устранит коррупционные риски в управлении земельными ресурсами.

Как ранее отмечал экс и.о. главы Минэкономики Павел Кухта, "2194 является одним из условий получения 700 млн долларов очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка".

Законопроект № 2195 о продаже земельных участков через электронные аукционы. Как объясняют в кабмине, он регулирует правовое обеспечение прозрачности аукционов по продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности.

Узаконивание списка предприятий запрещенных к приватизации (4020)

Законопроектом №4020 предлагается утвердить объекты не подлежащих приватизации.

Акционерные общества, где доля государства не может быть меньше 50 процентов + 1 акция - 9 объектов;

Хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий - 74 объектов;

Перечень объектов культуры и спорта - 133 объекта;

Перечень госупредприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества - 102 объектов;

Перечень объектов лесного хозяйства - 341 объект.

Три проекта про реструктуризацию валютных кредитов для тех, кто брал их еще при долларе по 8 (4475, 4398, 4399).

Законопроект №4475, вносит дополнения в Закон Украины "О потребительском кредитовании", в частности, в части проведения реструктуризации долгов по кредитам в иностранной валюте, перечисление всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списания неустойки по этим кредитным соглашениям.

Законопроект №4398, предусматривает проведение процедуры банкротства без привлечения арбитражного управляющего и возможность установления судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту.

То есть вносит изменения в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и кодекс по процедуре банкротства в части реструктуризации задолженности валютных заемщиков через процедуру банкротства.

Законопроект №4399 предусматривает предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга.

Среда

Посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора (4278), (4279).

Законопроект №4278 позволит без налогообложения доставлять в Украину товары до 150 евро. В пояснительной записке говорится, что уменьшение лимита до 100 евро в 2019 году было неэффективным.

Так, депутаты указывают, что уменьшение лимита до 100 евро привело к сокращению количества отправлений в Украину, уменьшению доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков, а также к активизации "серых" схем ввоза товаров через границу.

Законопроект №4279 предлагает ввести временные дополнительные реестры и обязать перевозчиков декларировать все товары.

Четверг

Аграрные расписки (2805-д)

Законопроект №2805 направлен на совершенствование законодательства, как сообщается в пояснительной записке, это позволит повысить простоту в обращении, эффективность, надежность аграрных расписок, а также расширить сферу их использования.

Среди основных нововведений законопроекта: