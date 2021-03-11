Новости 11 марта: "Мотор Сич" вернут государству, обыски в сети АЗС Медведчука

О "Мотор Сич". На заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный спосб в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

Об обысках в сети АЗС Медведчука. Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении масштабной сделки с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов, проводятся массовые обыски. По данным источника УП, речь идет о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций топлива Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

О санкциях против российских банков. СНБО продлил на 3 года действие санкций в отношении 2 российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка.

О Донецкоблгазе. В Совете нацбезопасности выяснили, что "Донецкоблгаз" принадлежит двум компаниям из Гонконга - после проверок компания может вернуться в государственную сферу управления.

Об отставке топ-менеджера УЗ. Директор по коммерческой работе и логистики Укрзализныци Иракли Эзугбая решил уйти в отставку в связи с медленным реформированием предприятия и травлей руководства УЗ.

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Как "Центрэнерго" работало на Коломойского: мастер-класс от "понятных" людей Как связанные с днепровским бизнесменом компании зарабатывали на перепродаже "Центрэнерго" государственного газа "Укрнафты" и почему "Нафтогаз" это допустил. (укр)