TikTok, WhatsApp и Among Us. Какие приложения есть почти в каждом смартфоне

Как люди пользуются своими мобильными устройствами, какие приложения загружают и сколько времени на них тратят. (укр)

App Store – магазин додатків Apple – був запущений у 2008 році. Тоді там було 500 додатків. У кінці 2020 року App Store налічував понад 1,85 млн додатків. У користувачів мобільних пристроїв на операційній системі Android вибір більший. У Google Play Store у кінці 2020 року було понад 2,56 млн додатків.

Не дивно, що вони змінили життя людей. З їхньою допомогою можна отримати доступ до всієї музики світу, прочитати чи послухати книжку, зустріти кохання, керувати фінансами. Як люди користуються своїми мобільними пристроями, які додатки завантажують та скільки часу на них витрачають?

Обсяг ринку додатків

Згідно з щорічним звітом App Annie, у 2020 році користувачі завантажили 130 млрд додатків для iOS та Android, що на 10% більше, ніж у 2019 році.

Витрати в App Store та Google Play у 2020 році сягнули 112 млрд дол, що на 25% більше, ніж у 2019 році.

Найбільш встановлювані додатки

2020 рік був роком TikTok. Ця соціальна мережа випередила всі інші платформи з 850 млн завантажень. Перевага TikTok у тому, що вона доступна в Китаї – на відміну від усіх інших програм із списку.

Це також був рік відеоконференцій: кількість завантажень Zoom зросла на 2000% порівняно з 2019 роком, а Google Meet потрапив до першої десятки.

Як довго користуються додатками

Користувачі весь час тримають свої мобільні телефони поруч і частенько їх перевіряють. Однак, згідно з дослідженням Simform, багато людей розблоковують смартфони без конкретної мети.

Дослідження RescueTime показало, що люди проводять за телефонами близько 3 год 15 хв на день. Згідно із Screen Time Report 2020, пандемія спричинила збільшення скринтайму, у наймолодших категорій – майже вдвічі.

Середньостатистична людина має на телефоні 40 додатків. З них 89% часу розподіляються між 18 програмами. Це означає, що більше половини встановлених програм майже не використовуються.

При цьому у міленіалів (люди, народжені у 1981-2000 роках) на телефоні понад 67 програм, однак кількість уживаних додатків не перевищує 25.

Інша закономірність – із збільшенням віку кількість додатків зменшується. Також молоді люди витрачають більше часу на програми, ніж старші.

Люди у віці понад 65 років витрачають на програми 51,4 год на місяць або приблизно 1 год 43 хв на день.

Близько 58% користувачів зазначили, що соціальні мережі, ігри та спілкування є їхніми трьома найбільш використовуваними категоріями програм.

Своєю чергою, електронна комерція, подорожі, карти та фінанси – категорії програм з використанням менше 4%.

Найбільш використовувані категорії

Соціальні мережі

У світі 7,83 млрд осіб. З них 5,22 млрд у січні 2021 року користувалися мобільними телефонами, 4,66 млрд – інтернетом, 4,2 млрд – соцмережами.

Порівняно з 2020 роком населення виросло на 1%, кількість користувачів мобільних телефонів – на 1,8%, інтернету – на 7,3%, соцмереж – на 13,2%.

В Україні на 43,6 млн населення – 60,78 мобільних пристроїв, 29,47 млн інтернет-користувачів та 25,7 млн користувачів соцмереж.

Порівняно з 2020 роком кількість населення зменшилася на 264 тис (-0,6%), мобільних пристроїв – на 406 тис (-0,7%), число користувачів інтернету збільшилося на 2 млн (+7,3%), користувачів соцмереж – на 3,5 млн (+15,8%).

З них 14 млн користуються Instagram, 10 млн – Facebook Messenger, 3,2 млн – LinkedIn, 576 тис – Twitter.

За даними WeAreSocial/Hootsuite, 65% людей віком від 13 років мають мінімум один обліковий запис у соціальних мережах.

Середній щоденний час перебування в соцмережах становить 2 год 22 хв.

99% користувачів інтернету у віці 16-64 років щомісяця користуються соціальними мережами, 88% – активно.

Середньостатистичний користувач має 8,8 акаунту в соцмережах.

Комунікація

За кількістю завантажень лідером серед месенджерів котрий рік поспіль залишається WhatsApp.

За даними Statista, серед активних користувачів у січні 2021 року WhatsApp також на першому місці.

У 2014 році WhatsApp придбала соцмережа Facebook, месенджер якої посідає друге місце, третє – WeChat, четверте – QQ, закриває п'ятірку Telegram.

Ігри

За статистикою GlobalWebIndex, на яку посилається WeAreSocial/HootSuite, 72% користувачів інтернету у віці 16-64 років використовують свої смартфони для ігор. Ще 19% зазначили, що грають в ігри на планшеті. Це свідчить про глибоке проникнення мобільних ігор у життя людей.

Компанія NewZoo передбачає, що до кінця 2020 року у світі буде 2,7 млрд геймерів, серед яких 2,5 млрд – на мобільних пристроях. Мобільні геймери становитимуть 93% від загальної кількості геймерів.

Among US – це як TikTok у світі ігор. Після двох років спроб здобути популярність гра знайшла своїх прихильників і вийшла в топ 2020 року завдяки кільком стримам популярних осіб на YouTube і Twitch.