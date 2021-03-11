Топ-менеджер Укрзализныци уходит в отставку из-за медленных реформ

Директор по коммерческой работе и логистики Укрзализныци Иракли Эзугбая решил уйти в отставку в связи с медленным реформированием предприятия и травлей руководства УЗ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 11 марта.

"Есть определенные силы, которые не очень заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. Конечно, то, что недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то другой", - заявил Эзугбая.

Он добавил, что "к сожалению, началась травля, что вышла за разумные границы. Одновременно ... медленно идет реформа Укрзализныци". По его мнению, "организация неотложно нуждается в данной реформе", а также "она должна была быть внедрена еще 10 лет назад".

Эзугбая также отметил, что имеет полную поддержку со стороны руководства Укрзализныци.

Экономическая правда





