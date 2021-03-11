СНБО продлил на 3 года действие санкций в отношении 2 российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка.

Об этом во время брифинга по итогам заседания СНБО заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Четвертый вопрос - это вопрос применения персональных санкций, экономических и других ограничений. На сегодня у нас было 2 российских банка, которые попали под санкции еще в 19 году, 19 марта у них заканчивается срок.

Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на 3 года", - сказал Данилов.

По данным УП, речь идет о Сбербанке и Проминвестбанке.

Напомним:

В марте 2019 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых введены ограничительные санкции.

Попали в список санкций повторно украинские "дочки" российских госбанков - Сбербанка, ВЭБ и ВТБ. Им на два года запретили выводить капитал в пользу связанных с банками людей.

Экономическая правда