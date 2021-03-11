В МВФ назвали независимость НБУ жизненно важной для Украины

Независимость НБУ, так же как и антикоррупционных учреждений, является важнейшим принципом для экономической и финансовой стабильности Украины и для продолжения сотрудничества Киева с МВФ.

Об на брифинге в Вашингтоне заявил директор пресофису МВФ Джерри Райс, передает Укринформ.

"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ относительно любой страны. Независимость Национального банка Украины - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим", - сказал Райс.

По его словам, МВФ рассматривает обеспечение независимости центробанков как "ключ к макроэкономической стабильности, доверию инвесторов, финансовой стабильности, защиты финансовой системы" и других вещей.

"Итак, опять же, это вопрос является жизненно важным для нас", - подчеркнул Райс.

Он добавил, что для Фонда таким же существенным фактором является "сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов".

По его словам, это является "важными предпосылками и требованиями", определенными в программе МВФ для Украины, которая продолжает быть предметом двусторонних обсуждений.

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Напомним:

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о цензуре в Нацбанке - по ее словам, руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать ее интервью для издания НВ в оригинальном виде.

В Департаменте коммуникаций Нацбанка отвергли обвинения первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в цензуре и заявили, что не предоставляли изданию "Новое время" никакой альтернативной версии ее интервью.

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

В ЕС заявили, что сохраняют опасения по поводу независимости НБУ несмотря на преемственность политики регулятора.