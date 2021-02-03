Новости 3 февраля: санкции Зеленского, первая лицензия для казино

Об игорном бизнесе: Комиссия по регулированию игорного бизнеса и лотерей 2 февраля выдала ООО "СПЕЙСИКС" (ТМ "Космолот") лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Компания должна заплатить за лицензию 39 млн грн.

О санкциях: Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK

О деле "Приватбанка": Суд удовлетворил ходатайство Приватбанка по дополнительному платежу в счет возмещения расходов банка и обязал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вместе с другими компаниями-ответчиками осуществить дополнительную выплату 1 миллиона фунтов стерлингов в пользу банка к 15 марта 2021 года

Об Amazon: Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании, вместо этого он станет исполнительным председателем совета директоров

О "Нафтогазе": "Нафтогаз" как акционер более 50% акций "Укрнафты" поручил наблюдательному совету компании провести изучение и предварительное рассмотрение разделения активов "Укрнафты" между НАК и миноритарными акционерами.

О газе и МВФ: Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в МВФ не были в ярости из-за фиксации цены на газ в Украине - по его словам, представители Фонда показали обеспокоенность, но "сейчас этот вопрос обсуждается".

Об авиапространстве: Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", не будет подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, как планировалось ранее.

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Как трудовым мигрантам получать пенсию в Украине и за рубежом

Кто из украинских заробитчан претендует на пенсию за границей и как ее получить в Украине на основании иностранного трудового стажа?