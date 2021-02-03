Суд в Англії зобов’язав Коломойського сплатити Приватбанку додатково 1 мільйон фунтів стерлінгів

Суд задовольнив клопотання Приватбанку щодо додаткового платежу в рахунок відшкодування витрат банку та зобов’язав Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова разом із іншими компаніями-відповідачами здійснити додаткову виплату 1 мільйона фунтів стерлінгів на користь банку до 15 березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

"Таким чином, загальна сума виплачених коштів банку відповідачами разом із процентами становить понад 12 млн фунтів стерлінгів (що складається із проміжних виплат у розмірі 4,4 млн фунтів стерлінгів в рахунок юридичних витрат приватбанку, понесених в суді першої та апеляційної інстанції, та повернення 7,5 млн фунтів стерлінгів, сплачених банком відповідачам у грудні 2018 року)", – йдеться в повідомленні.

Відповідачів також зобов’язали сплатити витрати Приватбанку у розмірі близько 35 тис фунтів стерлінгів, понесених у зв’язку із поданням такого клопотання.

Апеляційний суд зобов’язав відповідачів сплатити Приватбанку витрати, понесені щодо слухання 2018 року та кошти, витрачені Банком на апеляцію, та здійснити проміжну виплату у розмірі 3,4 млн фунтів стерлінгів таких витрат на рахунок до 12 листопада 2019 року.

Загальна сума зобов’язань відповідачів щодо витрат Банку буде визначена на слуханнях, що відбудуться у період з жовтня 2021 року до лютого 2022 року.

Нагадуємо:

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також 6 компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії Приватбанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Економічна правда