Суд в Англии обязал Коломойского оплатить Приватбанку дополнительно 1 миллион фунтов стерлингов

Суд удовлетворил ходатайство Приватбанка касательно дополнительного платежа в счет возмещения расходов банка и обязал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вместе с другими компаниями-ответчиками осуществить дополнительную выплату 1 миллиона фунтов стерлингов в пользу банка до 15 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

"Таким образом, общая сумма выплаченных средств Банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоящая из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов приватбанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возвращение 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных Банком ответчикам в декабре 2018 года)", – говорится в сообщении.

Ответчиков также обязали оплатить расходы банка в размере около 35 тыс. фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей такого ходатайства.

Апелляционный суд обязал ответчиков уплатить Приватбанку расходы, понесенные касательно слушания 2018 года, и средства, потраченные Банком на апелляцию, и осуществить промежуточную выплату в размере 3,4 млн фунтов стерлингов таких расходов на счет до 12 ноября 2019 года.

Общая сумма обязательств ответчиков по расходам Банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года.

Напоминаем:

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Экономическая правда