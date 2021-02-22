Новости 22 февраля: неудачный побег экс-топ-менеджера Приватбанка, в Киеве запустят новые "электрички" в пригород
О Приватбанке. В понедельник в аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором летел экс-первый зампред правления Приватбанка Владимир Яценко.
О новых киевских "электричках". Строительство системы пригородных экспрессов Kyiv City Express должно начаться в 2021 году.
Об УЗ. Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка к "Укрзализныце" и решил взыскать с УЗ 56,1 млн долларов задолженности "Донецкой железной дороги".
О государственной авиакомпании. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко надеется, что работы по созданию государственного авиаперевозчика завершат в 2021 году.
Об ипотеке. В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.
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