Новости 22 февраля: неудачный побег экс-топ-менеджера Приватбанка, в Киеве запустят новые "электрички" в пригород

О Приватбанке. В понедельник в аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором летел экс-первый зампред правления Приватбанка Владимир Яценко.

О новых киевских "электричках". Строительство системы пригородных экспрессов Kyiv City Express должно начаться в 2021 году.

Об УЗ. Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка к "Укрзализныце" и решил взыскать с УЗ 56,1 млн долларов задолженности "Донецкой железной дороги".

О государственной авиакомпании. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко надеется, что работы по созданию государственного авиаперевозчика завершат в 2021 году.

Об ипотеке. В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.

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"Налог на Google" от Рады: подорожает ли для украинцев Netflix, Apple, Google и Facebook

Накануне Верховная Рада приняла законопроект, который обяжет мировых техногигантов платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине. Может ли это привести к росту цен на их услуги и как они реагировали на такие меры в других странах. (укр)

Дикий Запад уже не тот: как "падал" Техас и что произошло с его энергосистемой в морозы

Почему энергосистема южного штата не выдержала холодов и как Техас превратился в зону стихийного бедствия. (укр)