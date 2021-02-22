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Долги "Донецкой железной дороги": Сбербанк взыскал с УЗ 56 миллионов долларов

Понедельник, 22 февраля 2021, 09:51
 

Хозсуд Донецкой области суд частично удовлетворил иск Сбербанка к "Укрзализныце" и решил взыскать с УЗ 56,1 млн долларов задолженности "Донецкой железной дороги".

Об этом сообщает Finbalance.

Сбербанк просил суд взыскать с "Укрзализныци" 56,1 млн долл задолженности и 149 млн грн пени. Хозсуд Донецкой области удовлетворил требования банка в части взыскания задолженности, в части пени истцу было отказано.

Отмечается, что в декабре Хозсуд г. Киева открыл производство по делу по иску Сбербанка к "Укрзализныце" о взыскании 17,25 млн долл по начисленным за период с 14.12.2017 по 23.11.2020 и неоплаченными процентами за пользование кредитной линией.

Как сообщала УЗ, по приблизительным подсчетам сумма обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед Сбербанком - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.

Напомним:

Восточный апелляционный хозсуд не удовлетворил апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым заменили ГП "Донецкая железная дорога" на УЗ в качестве ответчика по делу о взыскании 56,1 млн долл задолженности и 149 млн грн пени по кредитным договорам.

Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал "Укрзализныцю" - как правопреемника "Донецкой железной дороги" - должником в исполнительном производстве, в рамках которого "Сбербанк" взимал с "Донецкой железной дороги" 68 млн долларов.

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Укрзализныця долг Сбербанк

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