У Зеленского рассчитывают на запуск государственной авиакомпании в 2021 году

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко надеется, что работы по созданию государственного авиаперевозчика завершат в 2021 году.

Об этом он заявил во время форума "Украина 30. Инфраструктура", передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть амбициозная цель создания государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что сможем это доделать в этом году, и Украина получит понятного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства.

Многие из вас помнят, как это было весной, когда мы забирали наших граждан и сотрудничали с частными авиакомпаниями. Все это будет решать национальный крупный авиаперевозчик, который, надеюсь, будет известен во всем мире", - сказал Тимошенко.

По его словам, для работы в этом направлении целями государства являются: отмена НДС на внутренние перевозки, формирование команды топ-менеджеров, разработка авиамаршрутов, формирование парка самолетов на условиях лизинга.

Напомним:

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Ранее в интервью ЭП Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

В декабре 2020 года Криклий заявлял, что в следующем году может начать работать государственная авиакомпания - в Мининфраструктуры работают над этим проектом.