Строительство новой системы "электричек" должен начаться в этом году

Строительство системы пригородных экспрессов в столице, Kyiv City Express, должно начаться в 2021 году, на очереди - Днепр и Харьков.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал во время форума "Украина-30. Инфраструктура "

"Мы уже начали работать над Kyiv City Express - проект, который известен уже не первый месяц. Сейчас он на новом этапе: мы надеемся, что в этом году уже начнем его строительство и первые линии вокруг Киева поедут ", - рассказал Тимошенко.

По его словам, после запуска в Киеве, проект обновленных "электричек" запустят в других городах. Сейчас ведутся переговоры с городскими властями в Днепре и Харькове.

"Дороги Киева начинают захлебываться в количестве автомобилей, которые заезжают в Киев", - отметил Тимошенко о важности новой системы пригородных экспрессов.

Также Тимошенко рассказал о планах деятельности железной дороги. Так, будет развиваться сеть скоростных поездов - количество городов, в которых будут направляться Интерсити увеличится. Время поездок хотят сократить - до 3-4 часов в сочетании Киева и других городов.

Напомним:

Движение городской электрички в Киеве был открыт в августе 2009 года, с октября 2011 года запущено движение кольцевой маршрут протяженностью 50,8 км.

АО "Укрзализныця" при поддержке киевской власти готова вернуть на свой баланс городскую электричку, модернизировать ее и интегрировать в проект Kyiv City Express.

Сообщалось, что проект Kyiv City Express УЗ планирует реализовать в течение 2019-2021 годов.

Общая длина проекта будет 343 км, который соединит между собой 46 железнодорожных станции Киевского региона. В частности, это броварской, белоцерковский, трипольский и бориспольское направления, которые будут соединены городской электричкой.

По предварительным подсчетам УЗ, благодаря такой организации железнодорожного сообщения "Укрзализныця" сможет ежедневно перевозить 80 тысяч пассажиров в день или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта пока составляет несколько миллиардов гривен.

Экономическая правда