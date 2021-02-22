Все разделы
Укр / Рус

Строительство новой системы "электричек" должен начаться в этом году

Понедельник, 22 февраля 2021, 12:22
 

Строительство системы пригородных экспрессов в столице, Kyiv City Express, должно начаться в 2021 году, на очереди - Днепр и Харьков.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал во время форума "Украина-30. Инфраструктура "

"Мы уже начали работать над Kyiv City Express - проект, который известен уже не первый месяц. Сейчас он на новом этапе: мы надеемся, что в этом году уже начнем его строительство и первые линии вокруг Киева поедут ", - рассказал Тимошенко.

По его словам, после запуска в Киеве, проект обновленных "электричек" запустят в других городах. Сейчас ведутся переговоры с городскими властями в Днепре и Харькове.

"Дороги Киева начинают захлебываться в количестве автомобилей, которые заезжают в Киев", - отметил Тимошенко о важности новой системы пригородных экспрессов.

Также Тимошенко рассказал о планах деятельности железной дороги. Так, будет развиваться сеть скоростных поездов - количество городов, в которых будут направляться Интерсити увеличится. Время поездок хотят сократить - до 3-4 часов в сочетании Киева и других городов.

Напомним:

Движение городской электрички в Киеве был открыт в августе 2009 года, с октября 2011 года запущено движение кольцевой маршрут протяженностью 50,8 км.

АО "Укрзализныця" при поддержке киевской власти готова вернуть на свой баланс городскую электричку, модернизировать ее и интегрировать в проект Kyiv City Express.

Сообщалось, что проект Kyiv City Express УЗ планирует реализовать в течение 2019-2021 годов.

Общая длина проекта будет 343 км, который соединит между собой 46 железнодорожных станции Киевского региона. В частности, это броварской, белоцерковский, трипольский и бориспольское направления, которые будут соединены городской электричкой.

По предварительным подсчетам УЗ, благодаря такой организации железнодорожного сообщения "Укрзализныця" сможет ежедневно перевозить 80 тысяч пассажиров в день или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта пока составляет несколько миллиардов гривен.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця инфрастуктура

powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ разоблачила схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте моста 22 февраля 2021, 11:15
Долги "Донецкой железной дороги": Сбербанк взыскал с УЗ 56 миллионов долларов 22 февраля 2021, 09:51
Витренко против Коболева, "Энергоатом" говорит "пока" России, а в "Укрзализныце"– "советские" ревизоры: итоги недели для госпредприятий 20 февраля 2021, 15:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!