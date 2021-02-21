Новости выходных: "Газпром" резко снизил транзит газа, изменения в ТОП-3 торговых партнерах

О "Газпроме". Российский "Газпром" с 17 февраля, снизил транзит газа через Украину, прокачав за последние дни недели на 20% меньше топлива.

О торговых партнерах. Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины обойдя Россию, товарооборот между странами в 2020 году составил 7,36 миллиардов долларов.

О причинах остановок ТЭС. Государственная инспекция энергетического надзора сообщила, что наибольшее количество аварийных остановок ТЭС произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала.

О "Северном потоке-2". Государственный департамент США в докладе Конгрессу не предложил новых санкций против участников построения газопровода "Северный поток-2" - в списке только те, которые были определены предыдущей администрацией.

О МВФ. Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд должен дать ответ, почему сообщил о завершении работы миссии именно перед визитом в ОАЭ украинской делегации.