Изменения в ТОП-3 торговых партнерах: Польша обошла Россию

Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины обойдя Россию, товарооборот между странами в 2020 году составил 7,36 миллиардов долларов. Об этом Укринформу сообщил глава отдела по экономическим вопросам Посольства Украины в Польше Игорь Баранецкий.

По его словам, Польша уверенно вошла в число крупнейших торговых партнеров Украины, обойдя РФ и на 48 млн долл уступив Германии.

Снижение товарооборота с Польшей по сравнению с 2019 составил 0,58%. "Это свидетельствует о том, что мы сохранили свою торговлю с Польшей, несмотря на сложный "ковидный" год", - отметил дипломат.

Украина экспортирует в Польшу больше всего аграрной продукции (28,3%), металлургии (18%), минеральной продукции (17,4%), деревообрабатывающей продукции (9,9%) и электромеханической промышленности (7,7%).

Дипломат заявил, что амбициозной целью является достижение объема двусторонней торговли с Польшей в 10 млрд долл. По его словам, это возможно через 2-3 года.

Напоминаем:

Торговый дефицит Украины снизился более чем вдвое по итогам 2020 - с 10,22 миллиардов долларов до 4,9 миллиардов.