В инспекции энергонадзора рассказали о причинах аварийных остановок ТЭС

Государственная инспекция энергетического надзора сообщила, что наибольшее количество аварийных остановок ТЭС произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что с 1 января по 9 февраля 2021 на энергоблоках ТЭС ГК (генерирующие компании), состоялось 92 аварийные остановки энергоблоков вследствие технологических нарушений, из них расследовано и составлен 75 актов, расследование других технологических нарушений продолжается.

"По результатам расследований определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошла из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов составили дефект ремонта и ошибочные действия ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты)", - говорится в сообщении.

Так, с участием представителей Госэнергонадзора в вышеупомянутый период проведения расследования 12 технологических нарушений на таких объектах генерирующих компаний:

Запорожская ТЭС, Криворожская ТЭС, Приднепровская ТЭС ДТЭК "Днепроэнерго" - всего 7 технологических нарушений;

Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго" - 4 технологических нарушения;

Славянская ТЭС ПАО "Донбассэнерго" - 1 технологическое нарушение.

Напоминаем:

15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.

В пятницу, 12 февраля, Украина импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России.

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Энергоблоки на Запорожской и Кураховской ТЭС вошли в аварийный ремонт.

По состоянию на 8 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях на 43% меньше минимально необходимый уровень и составляют 384,4 тысячи тонн.

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