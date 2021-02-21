В инспекции энергонадзора рассказали о причинах аварийных остановок ТЭС
Государственная инспекция энергетического надзора сообщила, что наибольшее количество аварийных остановок ТЭС произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве напомнили, что с 1 января по 9 февраля 2021 на энергоблоках ТЭС ГК (генерирующие компании), состоялось 92 аварийные остановки энергоблоков вследствие технологических нарушений, из них расследовано и составлен 75 актов, расследование других технологических нарушений продолжается.
"По результатам расследований определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошла из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов составили дефект ремонта и ошибочные действия ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты)", - говорится в сообщении.
Так, с участием представителей Госэнергонадзора в вышеупомянутый период проведения расследования 12 технологических нарушений на таких объектах генерирующих компаний:
- Запорожская ТЭС, Криворожская ТЭС, Приднепровская ТЭС ДТЭК "Днепроэнерго" - всего 7 технологических нарушений;
- Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго" - 4 технологических нарушения;
- Славянская ТЭС ПАО "Донбассэнерго" - 1 технологическое нарушение.
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