Милованов: МВФ должен ответить, почему сообщил о завершении работы именно перед визитом в ОАЭ украинской делегации

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд должен дать ответ, почему сообщил о завершении работы миссии именно перед визитом в ОАЭ украинской делегации.

Об этом он заявил в эфире hromadske.

"Ответа нет и, по сути, они не имеют ее давать, но вопрос остается открытым - случайность это или нет", - подчеркнул Милованов

По его словам, это сообщение создало негатива фон для визита президента и украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты.

"Нас где-то обманули, но обманули тактически, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии, Которую растянули российские СМИ, и это чувствовалось в Эмиратах", - сказал он.

В то же время он отметил, что МВФ остается стратегическим партнером Украины.

Напоминаем:

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с миссией МВФ договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.

Перед этим министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

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