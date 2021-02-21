"Газпром" резко снизил транзит газа

Российский "Газпром" с 17 февраля, снизил транзит газа через Украину, прокачав за последние дни недели на 20% меньше топлива.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"17 февраля "Газпром" прокачал через Украину 94,9 млн куб. м (минус 20% к среднему уровню за 16 дней февраля), 18 февраля прокачка упала до 88,2 млн куб. м, а это уже на 26% ниже уровня начала месяца", - пишет издание.

С 1 по 16 февраля "Газпром" прокачивал через Украину в среднем 119 млн куб. м в сутки, минимум 115,4 млн куб. м, максимум - 120,8 млн куб. м.

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре - по 182,63 млн кубов.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что российский "Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль.

1 января 2020 года истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". То газовое соглашение было подписано руководителями "Нефтегаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина

30 декабря 2019 года был подписан новый договор на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

Контракт предполагал транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.