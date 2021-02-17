Новости 17 февраля: Wi-Fi на железной дороге, карантин и "налог на Google"

О Wi-Fi: В "Укрзализныце" заявили, что работают над внедрением Wi-Fi-доступа в интернет в пассажирских поездах, на первом этапе реализовать проект планируют в скоростных поездах Интерсити +.

О водителях: Кабмин на заседании 17 февраля поддержал постановление, что предоставляет возможность заказать и восстановить водительское удостоверение онлайн - через приложение "Дия" или через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

О карантине: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантина со следующей недели.

О налогах: Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Об экологии: Автопроизводитель Ford заявил, что к 2030 году вся пассажирская линейка автомобилей Европе будет представлена электрокарами, до 2026 года компания будет допускать также гибридные модели.

Об авиаотрасли: Министерство инфраструктуры предложит Кабмину законопроект по поддержке авиационной отрасли на 500 млн гривен из госбюджета в 2021 году.

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