Рада прийняла за основу законопроєкт про "податок на Google"

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

"Метою законопроекту є збільшення доходів держбюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України та створення сприятливих умов ефективного та не обтяжливого адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку", - йдеться у повідомленні.

"Парламент ухвалив законопроєкт, в якому передбачено, що міжнародні компанії, як і вітчизняні, сплачуватимуть ПДВ за надання електронних послуг в Україні. Таким чином встановлюються рівні умови для українського та закордонного бізнесу.



Водночас, для українців, користувачів цих послуг - жодних податків не буде, пошук у Google чи користування соцмережами, як і раніше, залишається безкоштовним", - додали в офіційному Telegram-каналі "Слуги народу.

"Надання компаніями нерезидентами електронних послуг для фізичних осіб, які не мають статусу суб’єкта господарювання, не дозволяє ефективно реалізувати правила оподаткування ПДВ.

Це призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим, порушуються базові принципи рівності та нейтральності оподаткування платника податків", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У пояснювальній записці наводять приклад РФ, де у 2017 році року зобов’язали нерезидентів сплачувати податок на додану вартість з продажу електронних послуг. Йдеться про технологічних гігантів – Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

За словами Гетьманцева, законопроєкт не запроваджує новий податок, а передбачає зручну форму сплати податку на додану вартість для цифрових гігантів та транснаціональних корпорацій, які надають послуги в електронній формі на території України.

Зазначається, що лише від рекламних послуг онлайн, Україна може отримати 3 млрд гривень на рік.

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Економічна правда