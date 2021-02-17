Ford повністю перейде на електромобілі у Європі

Автовиробник Ford заявив, що до 2030 року вся пасажирська лінійка авто у Європі буде представлена електрокарами, до 2026 року компанія допускатиме також гібридні моделі.

Про це повідомляє ВВС.

Один із найбільших виробників автомобілів приєднався до компаній, що вирішили переходити на виробництво електрокарів. Така тенденція на ринку спостерігається на тлі нових обмежень європейських регуляторів та жорсткіших стандартів щодо викидів .

У Ford заявили, що витратить 1 мільярд доларів на оновлення заводу в Кельні з метою виробництва електромобілів для масмаркету до 2023 року.

"Наша заява щодо трансформації заводу в Кельні, де ми працюємо в Німеччині вже протягом 90 років, є однією із найважливіших, із якими Ford виступав за ціле покоління", - сказав Стюарт Роулі, президент Ford в Європі.

Ford - найбільший виробник автомобілів що виступив із такою заявою в Європі, йому належить 15% регіонального ринку.

Цьогоріч на автовиробників очікують значні штрафи у разі невідповідностя екологічним стандартам щодо викидів вуглецю, а низка країн планують відмовитися від "традиційних" авто. Так, Британія хоче впровадити заборону на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів з 2030 року, а Франція планує досягти цієї мети до 2040 року.

Нагадаємо:

Після 2025 року на електричну тягу переведуть всі нові моделі автомобілів марки Jaguar Land Rover, а до 2030 року зникнуть машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Економічна правда





