Замовити і відновити водійське посвідчення можна буде онлайн

Кабмін на засіданні 17 лютого підтримав постанову, яка надає можливість замовити та відновити водійське посвідчення онлайн - через додаток "Дія" або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Уряд підтримав постанову про запровадження такої послуги через застосунок Дія або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Крім того, ще одним рішенням ми пропонуємо запровадити реєстрацію нових авто прямо в автосалонах, щоб люди відразу могли отримати і номерні знаки, і техпаспорт", - написав голова уряду.

Також він привітав рішення Ради, яка напередодні підтримала закон, котрий прирівняв електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспорту до паперових документів.

Як зазначає міністр цифрової трансформації Федоров, пластикове посвідчення можна буде забрати в сервісному центрі МВС. Запустити послугу планують у квітні.

Нагадаємо:

Уряд підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу.

Прийнятий Верховною Радою у вівторок закон 2695 передбачає, що посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в додатку "Дія" можна використовувати нарівні з паперовими.

Економічна правда