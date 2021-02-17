В УЗ заявили, що працюють над впровадженням Wi-Fi у поїздах

В "Укрзалізниці" заявили, що працюють над впровадженням Wi-Fi-доступу до інтернету у пасажирських поїздах, на першому етапі реалізувати проєкт планують у швидкісних поїздах Інтерсіті+.

Про це повідомив директор з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Володимир Рєзнік, передає прес-служба компанії.

За його словами, вже багато років йде мова про якісний доступ до інтернету у поїздах, але далі слів справа не рухається, проводяться пілотні впровадження, які за результатами пілоту подальшого розвитку не мають.

"Наше завдання - створити якісний сервіс у пасажирських поїздах. Одна з основних тенденцій сьогодення - це мобільність і присутність онлайн. Поїзди Інтерсіті+ часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ до інтернету", - сказав Рєзнік.

Він додав, що наразі "Укрзалізниця" у співпраці із зацікавленими інвесторами вивчає нові технології, які здатні дійсно забезпечити якісний високошвидкісний інтернет упродовж усього маршруту.

Як пілотний проєкт планують впровадження Wi-Fi у швидкісних поїздах Інтерсіті+ на напрямку Київ - Харків.

"Опрацьовується концепція, яка буде масштабуватись на всі напрямки слідування потягів, з вирішенням головної проблеми - покриття сліпих зон", - йдеться у повідомленні.

"Якщо цей проєкт буде успішним, ми запровадимо Wi-Fi у всіх поїздах, забезпечимо безперебійний зв’язок протягом усього шляху курсування поїздів територією України", - зазначив Рєзнік.

Економічна правда