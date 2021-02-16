Новости 16 февраля: цены на газ, оборонные закупки, рекорды биткоина

О ценах на газ. Цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 гривни за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле.

Об оборонных закупках. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и министерство обороны не обеспечили разработку и принятие до 15 февраля 2021 года подзаконных актов, необходимых для реализации положений ЗУ "Об оборонных закупках".

О рекордах биткоина. Цена криптовалюты Bitcoin продолжает расти и достигла отметки в 50 689 долларов 16 февраля.

О сальдо внешней торговли. За 2020 год отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось по сравнению с 2019 годом в 14,4 раза: с 3,69 миллиарда долларов до 255,5 миллиона долларов.

О запасах угля. По состоянию на 14 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях сократились до 33% от минимально необходимого уровня и составляют 313,3 тысячи тонн.

О Витренко, Коболеве и "Нафтогазе". Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю с предложением уволить председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами Наблюдательного совета компании.

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