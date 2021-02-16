Украина существенно сократила отрицательное сальдо внешней торговли – Минэкономики

За 2020 год отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось по сравнению с 2019 годом в 14,4 раза: с 3,69 миллиарда долларов до 255,5 миллиона долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Экспорт товаров из Украины сократился за прошлый год на 1,7% и составил 49,2 млрд долл. Из-за гораздо более существенного сокращения импорта отрицательное сальдо в торговле скатилось с 10,7 млрд долл. до 4,8 млрд долл.

Экспорт услуг за прошлый год сократился на 28,5%, до 11,167 млрд долл., сальдо торговли услугами было положительным и составило 5957,9 млрд долл.

С учетом методологии Госкомстата относительно отминусования в общей статистике по товарам и услугам стоимости услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, общее сальдо составило - 255,5 млн долл.

Также отмечается, что наибольшее падение экспорта произошло в марте-мае 2020 года, после чего объемы экспорта стабилизировались, а с августа наблюдался их постоянный рост.

"Внешнеторговые операции проводились с 234 странами и юрисдикциями. Наиболее важными показателями являются феноменальный рост экспорта украинской продукции во Вьетнам и Китай - на 93% и 98% соответственно", - прокомментировал данные Госкомстата министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Отмечается, что впервые за несколько лет уменьшился экспорт в ЕС - на 10,3%. При этом именно с ЕС Украина имеет наибольшее отрицательное сальдо в торговле - 4,8 млрд долл.

Экономическая правда