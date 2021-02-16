Запасы угля на ТЭС составляют 33% минимальной нормы

По состоянию на 14 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях сократились до 33% от минимально необходимого уровня и составляют 313,3 тысячи тонн.

Об этом говорится на сайте Укрэнерго.

В компании отмечают, что "ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической". По состоянию на 14 февраля угля на складах ТЭС составляло лишь 33% от минимально необходимых запасов.

К концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 20% (-47,9 тыс. Тонн), тогда как антрацитового - на 16% (-23,1 тыс. Тонн).

С начала ноября 2020 года запасы уменьшились в 8 раз до 313,3 тыс. тонн, из них газового угля - в 11,1 раза до 192,2 тыс тонн, антрацитового - в 3 раза до 121,2 тыс тонн.

Около 53% запасов угля (166 тыс. Тонн) сосредоточено только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.

В Укрэнерго добавили, что большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находятся в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 15 февраля не могут быть включены в работу 19 блоков ТЭС суммарной мощностью 6270 МВт из-за их аварийных ремонтов или отсутствия топлива.

Напомним:

По состоянию на 8 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях на 43% меньше минимально необходимого уровня и составляют 384,4 тысячи тонн.

15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, а ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС - это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в "веерных отключениях" электроэнергии нет.

Экономическая правда