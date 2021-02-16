Bitcoin и ценовые рекорды: уже свыше 50 тысяч
Цена криптовалюты Bitcoin продолжает расти и достигла отметки в 50 689 долларов 16 февраля.
Об этом говорится в данных криптовалютной биржи Binance.
После рекорда в 49977 долларов утром 16 февраля, цена Bitcoin начала снова снижаться. По состоянию на 12:30 по Киеву криптовалюта котировалась на уровне 48 942 доллара (+ 2,34% за сутки).
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По состоянию на 14:00 по Киеву криптовалюта превысила отметку в 50 тысяч долларов и стоила 50 689 долларов.
Напоминаем:
Криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов - один из крупнейших банков США позволит транзакции в криптовалюте в этом году.
На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюта Bitcoin на 1,5 млрд долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.
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Экономическая правда
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