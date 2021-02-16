Растаможка "евроблях" за 1000 евро: Рада рассмотрит законопроекты на этой неделе - Гетманцев

Верховная Рада на заседании 18 февраля рассмотрит законопроекты, предлагающие дать возможность разовой доступной растаможки авто за 1000 евро.

Об этом на брифинге рассказал председатель налогового комитета Данил Гетманцев, сообщает Liga.net.

Законопроект будет касаться только авто, ввезенных на территорию Украины до 1 января 2021 года.

"Человек платит эту сумму [за растаможку], это - разовая акция, и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", - сказал Гетманцев.

Также он добавил, что растаможка авто пока требует предъявления соответствующей документации и не исключает возможность дальнейшей проверки - законно были вывезены эти автомобили из Польши, Латвии, Литвы и других европейских стран.

Напомним:

Профильный комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу законопроекты, которые предусматривают временное установление максимальной ставки растаможки авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил ( "евроблях") до конца 2020 года, в 1000 евро.

В Харькове и области правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранном регистрации на сумму 8,5 тысячи гривен.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова способствовать работе нардепов и чиновников в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможки "евроблях".

Ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, ведь его сразу конфискуют, а растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 тысяч.

В "Слуге народа" предлагали снова сделать растаможку "евроблях" льготным.

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