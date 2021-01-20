Поліція почала штрафувати водіїв "євроблях"

У Харкові та області правоохоронці почали штрафувати власників автомобілів на іноземній реєстрації на суму 8,5 тисячі гривень.

Про це повідомляють у громадській організації "Авто євро сила".

Штраф виписується, якщо виявляється, що машиною керує не та людина, яка за документами ввезла авто на територію України. Якщо порушник попадеться вдруге - покарання буде становити 17 тисяч гривень з вилученням посвідчення водія, кажуть в Нацполіції.

Зазначається, що поліцейські почали штрафувати автівки завдяки відкриттю митної бази Державної митної служби. При цьому керівництво поліції Харкова запевнило активістів, що доступ до митної бази не давали, передають в "Авто євро силі".

"Авто євро сила" стверджує, що зафіксовані на відео випадки зупинки автомобілів мають ознаки перевищення повноважень з боку поліцейських. Також "євробляхери" запевняють, що наразі діє меморандум між МВС і "Авто євро силою", згідно з яким штрафи не повинні виписуватися.

У поліції переконані, що діють винятково в рамках чинного законодавства і планують поширювати практику застосування штрафів до "євробляхерів" на всю країну.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти роботі нардепів і урядовців у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступного розмитнення "євроблях".

Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах.

Раніше повідомлялось, що власники "євроблях" не можуть вивезти авто, адже його одразу конфісковують, а розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняє від штрафу 170 тисяч.

У "Слузі народу" пропонують знову зробити розмитнення "євроблях" пільговим.

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Економічна правда