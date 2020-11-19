Зеленський відповів на петицію про розмитнення "євроблях"

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти роботі нардепів і урядовців у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступного розмитнення "євроблях".

Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію, яку підписали майже 27 тисяч громадян.

У петиції, зокрема, просили президента провести спільну нараду з нардепами від "Слуги народу" та прийняти рішення "про негайне включення до порядку денного на засідання комітету фінансів, податкової та митної політики комплексного законопроєкт про доступне розмитнення 3704-3706".



У відповіді на петицію Зеленський зазначив, що 9 листопада відбулось засідання податкового комітету Ради, на якому розглянули низку законопроєктів, які стосуються змін у податкових і митних правилах, які застосовуються до операцій з постачання в Україні та ввезення на митну територію України транспортних засобів.

За його словами, серед проєктів законів, які розглядалися, - № 3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку" і № 3706 "Про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Зеленський додав, що за результатами проведеного обговорення комітет Ради прийняв рішення підготувати доопрацьований законопроєкт та з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови комітету Олександра Ковальчука із залученням до її роботи представників Кабміну.

Президент додав, що надіслав звернення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацюванню необхідних законодавчих ініціатив.

Нагадуємо:

Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах.

Раніше повідомлялось, що власники "євроблях" не можуть вивезти авто, адже його одразу конфісковують, а розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняє від штрафу 170 тисяч.

У "Слузі народу" пропонують знову зробити розмитнення "євроблях" пільговим.

У червні відбулася повторна акція під Кабміном з вимогами доступного розмитнення.

Економічна правда