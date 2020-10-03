Власники "євроблях" у пастці: не можуть вивезти авто та платять штрафи по 170 тисяч

Власники "євроблях" не можуть вивезти авто, оскільки його одразу конфісковують, навіть розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняє від штрафу 170 тисяч.

Про це повідомляє юридична компанія Дорожній адвокат.

Повідомляється, що перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на 30 діб, а так само втрата цих автомобілів, передбачає штраф 170 000 грн. або їх конфіскацію.

Протоколи про порушення митних правил виписують митники, рішення приймають суди.

"Побутує хибна думка про наявність "Меморандуму", який нібито забороняє митникам штрафувати за перевищення строків тимчасового ввезення автомобілів, до прийняття закону про доступне розмитнення.

Однак, такого "Меморандуму" не існує, і прийняття закону не на часі. Ще одна хибна думка – продовження строків перебування в Україні на період карантину", - повідомляє компания.

Першими отримують протоколи громадяни, які після пом’якшення карантину перетинають митний кордон України. Тим, хто кордон не перетинає, такі протоколи поки не виписують.

Суди також стали на бік держави. Масово застосовують штрафи по 170 000 грн. або конфісковують такі автомобілі в дохід держави.